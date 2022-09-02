Sokak ortasında silahla dehşet saçmıştı, yakayı ele verdi - Son Dakika
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Sokak ortasında silahla dehşet saçmıştı, yakayı ele verdi

02.09.2022 11:43
Sokak ortasında silahla dehşet saçmıştı, yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde ortasında bir kişiyi silahla yaralayıp, kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde ortasında bir kişiyi silahla yaralayıp, kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Olay, 31 Ağustos'ta Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (47) 41 AKM 498 plakalı otomobiline bineceği sırada İ.Ö.'nün (44) silahlı saldırısına uğradı. Aracına binmek üzere olan vatandaşa 5 el ateş eden şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralanan E.T.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. E.T.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şahıs yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması neticesinde İ.Ö. yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında silahla dehşet saçmıştı, yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında silahla dehşet saçmıştı, yakayı ele verdi - Son Dakika
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