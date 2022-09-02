Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde yürüyen O.T. (26) henüz bilinmeyen nedenle yolda karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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