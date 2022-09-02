Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

02.09.2022 22:08
Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde yürüyen O.T. (26) henüz bilinmeyen nedenle yolda karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, O.T'yi bıçakla kolundan yaraladı.

Yaralı O.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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