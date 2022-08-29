Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Bu gece yarısından itibaren zam değil büyük bir indirim geliyor

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ürünlerinin satıldığı büfeye gelen Suriye uyruklu A.H. (34) ile yanındaki kadın B.A. (28) ile büfe işletmecisi M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

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