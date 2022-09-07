Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

07.09.2022 22:41
Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde H.T. (25) ile S.A. (23) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

S.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği H.T. yaralandı.

Yaralı H.T, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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