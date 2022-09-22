Savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü." dedi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Afganistan uyruklu M.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen A.A'nın babası, annesi ve ağabeyi ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Kaynak: AA

Afganistan, Hisarcık, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.