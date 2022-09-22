Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında - Son Dakika
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Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında

22.09.2022 17:46
Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğramasının ardından ağır yaralanan genç kızın 4,5 ay sonra hayatını kaybetmesine ilişkin yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğramasının ardından ağır yaralanan genç kızın 4,5 ay sonra hayatını kaybetmesine ilişkin yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Afganistan uyruklu M.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen A.A'nın babası, annesi ve ağabeyi ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü." dedi.

Genç kızın ağabeyi E.A, sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercümana "Yalan söylüyorsunuz." diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırdı.

Güçlükle durdurulan E.A, salondan çıkartıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayda hafif yaralanan tercüman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, olayın ardından duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

Davaya müdahil olmak isteyen avukat Pınar Berfin Çoban, duruşma sonrası gazetecilere, tercümanın genç kızın ağabeyi tarafından kesici aletle yaralanmasını anlattı.

Süreç

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, A.A. isimli genç kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunmuş, yaklaşık 4,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldırdığı ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu M.A'yı (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Afganistan, Hisarcık, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında - Son Dakika
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