Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü." demiş, genç kızın ağabeyi E.A, sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercümana "Yalan söylüyorsunuz." diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırmıştı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dünkü duruşmada, savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü." şeklindeki ifadesini mahkeme heyetine aktaran tercümana "Yalan söylüyorsunuz." diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de duruşma salonunda sanığın tercümanını kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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