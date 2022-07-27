Kimyasal sıvı dolu tanklar tırdan yola düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 karayolunda seyir halindeki tırdan kimyasal sıvı dolu tanklar yol düştü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sami Ateş idaresindeki 67 YE 284 plakalı tır, D-100 karayolu, İstanbul istikametinde seyir halindeyken, brandaların yırtılması neticesi, içinde kimyasal sıvı dolu olan tanklar yola düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda, yola düşen tankların kaldırması için olay yerine vinç çağırıldı. Yere düşen tanklar vinç yardımıyla tıra tekrar yüklendi. Öte yandan tankların yola düşmesiyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu İstanbul istikameti, tankların kaldırılmasıyla polis ekiplerinin kontrolünde tekrar ulaşıma açıldı. Olayı anlatan Sürücü Sami Ateş, "Dikiz aynasına baktığımda, tankların düştüğünü gördüm. Durdum, başka da bir şey görmedim" dedi. - KOCAELİ