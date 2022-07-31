Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

31.07.2022 03:07
Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enjeksiyon kalıpları üretilen fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enjeksiyon kalıpları üretilen fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Balçık Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın yemekhane ve ofis bölümü kullanılamaz hale geldi, bir forklift ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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