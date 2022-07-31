Yangın nedeniyle fabrikanın yemekhane ve ofis bölümü kullanılamaz hale geldi, bir forklift ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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