Freni boşalan tanker otobüs durağına daldı - Son Dakika
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Freni boşalan tanker otobüs durağına daldı

24.08.2022 21:24
Freni boşalan tanker otobüs durağına daldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kimyasal madde yüklü tanker, önce direğe sonra otobüs durağına çarptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kimyasal madde yüklü tanker, önce direğe sonra otobüs durağına çarptı. Kazada tankerin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ç. idaresindeki 34 DE 8148 plakalı kimyasal madde yüklü tankerin, yolda seyir halindeyken freni boşaldı. Bunun üzerine aracını durdurmaya çalışan sürücü, önce yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tanker, daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak otobüs durağına daldı. Kazanın şiddetiyle tanker sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anında durakta kimsenin olmaması ise bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan tanker otobüs durağına daldı - Son Dakika

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