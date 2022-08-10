Silahlı kavga kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika
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Silahlı kavga kanlı bitti: 2 yaralı

10.08.2022 09:33

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gençlerin silahlı kavgası kanlı bitti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gençlerin silahlı kavgası kanlı bitti. Kavga esnasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bulunan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kokoreç dükkanına motosikletiyle gelen bir şahıs ile iş yeri çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine motosikletle gelen şahıs yanında getirdiği silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Bu sırada iş yeri çalışanlarından Y.T. ve dükkanın önünde oturan Ö.Y. yaralandı. Ardından motosikletine binen şahıs, olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedye ile ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

(Mustafa Uslu - İHA)

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavga kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı kavga kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika
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