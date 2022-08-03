Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevi başındaki hemşireyi darp ederek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alındı.

Olay, 29 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin acil servisine tedavi edilmek üzere getirilen KOAH hastası adamın oğlu Murat O. ile hemşire Önder Gürel (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını Gürel'i darp etti. Kavgayı gören diğer vatandaşlar araya girerek Gürel'i saldırgan şahsın elinden kurtardı. Saldırının ardından burnunda kırık oluşan hemşire, kendisini darp eden Murat O.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Murat O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktorlar eylem yaptı

Hemşireyi darp eden şahsın serbest bırakıldığını öğrenen doktor ve hemşireler Gebze Fatih Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Doktorların alkışlı protestosuna hastanedeki vatandaşlar da katıldı. Murat O. isimli şahsın, gelen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. - KOCAELİ