Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı

03.08.2022 01:15
Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevi başındaki hemşireyi darp ederek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevi başındaki hemşireyi darp ederek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alındı.

Olay, 29 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin acil servisine tedavi edilmek üzere getirilen KOAH hastası adamın oğlu Murat O. ile hemşire Önder Gürel (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını Gürel'i darp etti. Kavgayı gören diğer vatandaşlar araya girerek Gürel'i saldırgan şahsın elinden kurtardı. Saldırının ardından burnunda kırık oluşan hemşire, kendisini darp eden Murat O.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Murat O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktorlar eylem yaptı

Hemşireyi darp eden şahsın serbest bırakıldığını öğrenen doktor ve hemşireler Gebze Fatih Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Doktorların alkışlı protestosuna hastanedeki vatandaşlar da katıldı. Murat O. isimli şahsın, gelen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakını yeniden gözaltına alındı Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakını yeniden gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:32:10. #1.11#
SON DAKİKA: Hemşireyi darp edip serbest bırakılmıştı, yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement