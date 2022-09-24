Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

24.09.2022 19:23
Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu Caddesi'nde S.Ü. idaresindeki 34 HSD 265 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 41 ABN 396 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler S.Ü, S. A. ile otomobildeki A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Tragger, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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