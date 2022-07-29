Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

29.07.2022 21:47

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

R.S. yönetimindeki 06 AGG 164 plakalı hafif ticari araç, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde annesi ve kardeşleriyle yolun karşısına geçmek isteyen S.E.'ye çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan yabancı uyruklu S.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Kocaeli, Bağdat, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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