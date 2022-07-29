Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Mevlana Mahallesi 868/8 Sokak'ta evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 9 yaşındaki Esila D'ye Y.S'nin kullandığı 34 DFH 106 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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