Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

29.07.2022 21:21
Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Köşklü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden O.K. idaresindeki 41 AET 078 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 41 T 3122 plakalı taksi ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada taksi sürücüsü S.B. ve bir yolcu ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Tragger, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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