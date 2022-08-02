Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında - Son Dakika
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Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında

02.08.2022 11:47
Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnu ve kafatasının kırılmasına neden olup, adli kontrolle serbest kalan Murat Olgun, savcılığın yakalama kararıyla yeniden gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnu ve kafatasının kırılmasına neden olup, adli kontrolle serbest kalan Murat Olgun, savcılığın yakalama kararıyla yeniden gözaltına alındı.

Olay, 29 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında, Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise ambulansla KOAH rahatsızlığı bulunan hasta getirildi. Hasta yakını ise müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Bu sırada hastanın oğlu Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Diğer hasta yakınlarının müdahalesiyle Gürel, saldırgandan kurtuldu. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan Önder Gürel, 1 hafta sonra ameliyat olacak.

Öte yandan savcılık, Murat Olgun hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekipleri, Olgun'u yeniden gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Önder Gürel, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında - Son Dakika

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