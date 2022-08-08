Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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