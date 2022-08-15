Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.08.2022 21:32
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Hasköy Sanayi Sitesinde, Şahin G. yönetimindeki 61 AT 219 plakalı otomobil ile Arif Efe K'nin idaresindeki 41 UT 054 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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