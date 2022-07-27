İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı - Son Dakika
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İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı

27.07.2022 16:01
İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti'ne ait binanın müştemilatında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti'ne ait binanın müştemilatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın, İstasyon Mahallesi 1410 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti'ne ait binada meydana geldi. Binanın yan tarafında bulunan ve müştemilat olarak kullanılan yerin çatısından yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahalenin ardından yangını binaya sıçramadan söndürdü. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi meraklı gözlerle izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı - Son Dakika
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