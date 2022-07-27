Yangın, İstasyon Mahallesi 1410 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti'ne ait binada meydana geldi. Binanın yan tarafında bulunan ve müştemilat olarak kullanılan yerin çatısından yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahalenin ardından yangını binaya sıçramadan söndürdü. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı - Son Dakika

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