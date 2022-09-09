Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü

09.09.2022 14:43
Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrikadaki mesaileri biten işçileri aldıktan yaklaşık 2 kilometre sonra minibüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü M.A, 41 P 2422 plakalı aracını emniyet şeridine park etti.

İşçileri tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 İç savaş mı isteniyor? Ümit Özdağ: Suriyeli grupların büyük olaylar çıkaracağına dair istihbarat akışı var
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 14:43:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement