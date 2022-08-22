Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi - Son Dakika
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Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi

22.08.2022 17:25
Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, tarihi deri kitap ile deri kemer ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, tarihi deri kitap ile deri kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışlar devam ediyor. Bu çerçevede Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümünde gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken araçta bulunan Z.Y. ve Z.Y. isimli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi - Son Dakika
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