Kız alıp verme meselesi kanlı bitti - Son Dakika
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Kız alıp verme meselesi kanlı bitti

08.08.2022 15:26
Kız alıp verme meselesi kanlı bitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kalabalık iki grubun kavgasında karı-koca silahla vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kalabalık iki grubun kavgasında karı-koca silahla vurularak yaralandı.

Olay, Mevlana Mahallesi 851 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında kız alıp verme meselesi sebebiyle kavga çıktı. Kalabalık grupların karıştığı kavga esnasında sokak adeta savaş alanına döndü. Arbedede Alaaddin K. ve eşi Saynur K. silahla vurularak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavga esnasında sokak üzerinde bulunan birçok araca mermi isabet etti. Çevik kuvvet ekipleri bölgede uzun süre nöbet tutarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız alıp verme meselesi kanlı bitti - Son Dakika

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