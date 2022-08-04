Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

04.08.2022 11:08
Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde D-100 kara yolu kuzey yan yolda ilerleyen E.K'nin kullandığı 41 EN 561 plakalı motosiklet kaldırıma çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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