BİZE GÜVEN DEDİLER, ACI ÇEKEN SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR - Son Dakika
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BİZE GÜVEN DEDİLER, ACI ÇEKEN SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR

25.08.2022 13:33

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kamyona arkadan çarpan midibüsün sürücüsü araçta sıkıştı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kamyona arkadan çarpan midibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiyeciler, acı içerisinde kıvranan Aziz Aydın'dan sakin olmasını, kendilerine güvenmesini isterken, araçtan çıkarılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aziz Aydın idaresindeki 41 P 9239 plakalı servis midibüsü önündeki 34 GM 3146 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon ise önünde bulunan 71 AAH 837 plakalı kamyona çarptı. Yolcu bulunmayan midibüs hasar görürken, Aziz Aydın araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Aydın'ı kurtarma çalışması başlatan ekipler, Aydın'dan sakin olmasını isteyerek, kendilerine güvenmesini istedi. Aziz Aydın kurtarılarak ambulansa alındı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan iki kamyon sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Gebze, Aydın, Güncel, Son Dakika

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