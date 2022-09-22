Kocaeli'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

22.09.2022 19:24
Kocaeli'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Güzeller Mahallesi 928 Sokak'ta A.A. ile F.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

A.A. tarafından bıçaklandığı öne sürülen yaralı F.C. için çevredekiler tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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