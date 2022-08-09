Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu - Son Dakika
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Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu

09.08.2022 21:46
Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız alıp verme meselesinde çıkan silahlı çatışmada karı kocanın yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız alıp verme meselesinde çıkan silahlı çatışmada karı kocanın yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Mevlana Mahallesi 851 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında kız alıp verme meselesi sebebiyle silahlı kavga çıktı. Kalabalık grupların karıştığı kavga esnasında sokak adeta savaş alanına döndü. Arbedede Alaaddin K. ve eşi Saynur K. silahla vurularak yaralandı. Kavga esnasında sokak üzerinde bulunan birçok araca mermi isabet etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı, olaya karışanlar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Ü.Ö., A.Ö., F.Ö. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu - Son Dakika
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