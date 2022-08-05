Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi 1954. Sokak'ta komşular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.D. başına aldığı demir darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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