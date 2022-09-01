Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı

01.09.2022 20:50
Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı forkliftin üzerine konteynerin düşmesi sonucu yaralanan operatör, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı forkliftin üzerine konteynerin düşmesi sonucu yaralanan operatör, hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi üzerindeki bir lojistik deposunda yükleme sırasında bir konteyner, Sedat B'nin kullandığı forkliftin üzerine düştü.

İş makinesinde sıkışan Sedat B, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı - Son Dakika
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