Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı

30.07.2022 12:07
Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi'nde bir lojistik deposunda yükleme işlemi sırasında dorse ile yük rampası arasında kalan işçi D.D. (65) sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika
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