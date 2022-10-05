Kocaeli'de minibüsün panelvana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de minibüsün panelvana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

05.10.2022 18:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün arıza yapan panelvana çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün arıza yapan panelvana çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden C.Ş. idaresindeki 34 M 5995 plakalı minibüs, arıza yaparak orta şeritte bekleyen A.G. idaresindeki 34 JL 8157 plakalı panelvana çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü C.Ş. ile panelvanda bulunan yolcu S.G. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Kaynak: AA

D-100 Karayolu, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de minibüsün panelvana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de minibüsün panelvana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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