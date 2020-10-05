Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gaziler Dağı ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Dağı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gaziler Dağı'ndan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Müdürlüğü arazözleri, söndürme helikopteri ve su tankeri sevk edildi. Kısa sürede yangının olduğu yere ulaşan ekipler, alevlere müdahaleye başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın ise yerleşim yerlerine doğru ilerlediği. Havadan yangın söndürme helikopteri ile karadan da çok sayıda söndürme ekibi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güler, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yangının evlere sıçramadan kontrol altına alındığını, ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ