Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

28.08.2022 18:46
Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

M.Ö. yönetimindeki 41 AHC 296 plakalı otomobil, Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi'nde ilerlerken karşı yönden gelen G.Ç. yönetimindeki 41 AKS 466 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada cipte bulunan M.E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.E.D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Pelitli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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