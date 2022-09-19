Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Bekir Yılmaz, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi toprağa verildi - Son Dakika

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