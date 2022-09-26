Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

26.09.2022 13:20
Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

Beylikbağı Mahallesi'ndeki kavşakta E.Ç. idaresindeki 34 AS 9965 plakalı otomobil ile E.N. yönetimindeki 41 AEL 456 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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