Beylikbağı Mahallesi'ndeki kavşakta E.Ç. idaresindeki 34 AS 9965 plakalı otomobil ile E.N. yönetimindeki 41 AEL 456 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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