Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti yan yolda M.G. idaresindeki 41 TC 281 plakalı otomobil, Topçular Caddesi'nden yan yola çıkmak isteyen Ö.G. yönetimindeki 34 EJ 506 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada M.G'nin kullandığı otomobilde bulunan Z.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika