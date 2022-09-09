İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralının sağ bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Kocaeli, Ankara, Gebze, CBS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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