Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı

09.09.2022 09:20
Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

A.Ö. yönetimindeki 34 CBS 008 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisindeki yaya L.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağ bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda yoğunluk oluştu.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Kaynak: AA

Kocaeli, Ankara, Gebze, CBS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 09:20:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement