Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

05.09.2022 00:42
Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı 34 GS 2348 plakalı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı - Son Dakika
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