Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

04.08.2022 19:44
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Özgür Gökay B. (25) idaresindeki 34 HL 8704 plakalı Ford marka otomobil, karşı istikamette seyreden 41 P 1182 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle futbolcu olduğu ve idmana gittiği öğrenilen otomobil sürücüsü Özgür Gökay B. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Çeşme, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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