Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

04.08.2022 12:29
Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa G. idaresindeki 34 TZ 5243 otomobil motorundan alev aldı

Dumanları fark eden sürücü, otomobilden inerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü.

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Kaynak: AA

Kocaeli, gençlik, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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