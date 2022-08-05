Otomobili ile merdivenlerden inen sürücü, kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Otomobili ile merdivenlerden inen sürücü, kazayı yara almadan atlattı

05.08.2022 11:09

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak üzerinde otomobiliyle seyir halinde kadın, karşı yönden başka otomobil geldiğini görünce panikleyerek merdivenlerden aşağıya uçtu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak üzerinde otomobiliyle seyir halinde kadın, karşı yönden başka otomobil geldiğini görünce panikleyerek merdivenlerden aşağıya uçtu. Araç bahçe duvarında asılı kalarak durdu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 523 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 41 AJH 859 plakalı otomobilin sürücüsü Kübra Zehra Ö., karşıdan gelen otomobili görünce panik yaptı. Bunun üzerine manevra yapan sürücü, otomobiliyle merdivenlerden aşağıya uçtu. Otomobilin, binanın duvarında asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobil ise vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Buraya uyarıcı levha yapılmasını istiyoruz"

Gebze'de kuryelik yaptığını ve kazaya denk geldiğini söyleyen Çağrı Gökdemir, "Sabah saatlerinde bu bölgeye paket getirdim. Bir gürültü duydum. Bu sırada sağa sola bakınırken bir aracın merdivenlerden düştüğünü gördüm. Araçta bir kadın vardı ve gerçekten şok haldeydi. Yardımına koştuk, 112'ye haber verdik. Daha önceden de bu bölgede kazalar yaşandı. Sebebi şu; burası haritalarda yol olarak gözüküyor. Yabancı kişiler burayı yol zannedip gece veya gündüz fark etmeden arabayla giriş yapıyorlar ve böyle kazalar meydana gelebiliyor. Merdivenlerin gözükmemesinin sebebi; burada uyarıcı levha yok. Bunun için belediyemizden buraya bir uyarı levhası veya bariyer yapılmasını istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobili ile merdivenlerden inen sürücü, kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

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