Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı

Kanlı olay, önceki gün Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ve nargile malzemeleri satılan dükkanda meydana geldi. Suriyeli Ahmad H., dükkan sahibi Murat T. ile kendi eşi Bassela A.'yı bıçakladı. Suriyeli kadın ile Murat T., kanlar içinde yere yığılırken, Ahmad H. ise kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı.

EŞİNİN KENDİSİNİ TÜTÜNCÜYLE ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat T. ile Bassela A., tedaviye alındı. Gözaltına alınan Ahmad H. ise ifadesinde, Murat T. ile eşinin ilişkisi olduğunu öne sürüp, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ahmad H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.