Bugün sabah saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerine elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.
Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Suriyeliler arasında çıkan olayda kan döküldü: Ekmek bıçağıyla saldıran zanlı 2 kişiyi ağır yaraladı - Son Dakika