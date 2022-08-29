Gebze'de Suriyeliler arasında çıkan olayda kan döküldü: Ekmek bıçağıyla saldıran zanlı 2 kişiyi ağır yaraladı - Son Dakika
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Gebze'de Suriyeliler arasında çıkan olayda kan döküldü: Ekmek bıçağıyla saldıran zanlı 2 kişiyi ağır yaraladı

29.08.2022 12:00

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu bir şahıs, girdiği dükkanda aynı ülke vatandaşı kadın ile iş yeri sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Bugün sabah saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerine elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Suriye, Gebze, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Suriyeliler arasında çıkan olayda kan döküldü: Ekmek bıçağıyla saldıran zanlı 2 kişiyi ağır yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de Suriyeliler arasında çıkan olayda kan döküldü: Ekmek bıçağıyla saldıran zanlı 2 kişiyi ağır yaraladı - Son Dakika
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