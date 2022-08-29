Bugün sabah saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerine elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.

Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Suriye, Gebze, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gebze'de Suriyeliler arasında çıkan olayda kan döküldü: Ekmek bıçağıyla saldıran zanlı 2 kişiyi ağır yaraladı - Son Dakika

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