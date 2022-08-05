Yürürken dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Yürürken dehşeti yaşadı

05.08.2022 10:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kadın yaralandı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Alaeddin Kurt Stadyumu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.İ. (34) isimli yabancı uyruklu kadın, stadın bahçesinde yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kadını yaralayan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürürken dehşeti yaşadı - Son Dakika

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