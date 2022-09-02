Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

02.09.2022 19:04
Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde 31 Ağustos'ta, aracına binmeye çalışan E.T'yi tartışmanın ardından silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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