Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi'nde çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale ediliyor. Yamaçta çıkan yangında helikopterle yapılan müdahale etkili oldu. Yaklaşık 40 dönüm alanda etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GEBZE ORMAN YANGININA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR - Son Dakika

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