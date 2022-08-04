Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı

04.08.2022 12:12
Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, test uçuşu sırasında ağaca takılı kalan insansız hava aracını (İHA), itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, test uçuşu sırasında ağaca takılı kalan insansız hava aracını (İHA), itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin tasarladığı insansız hava aracı, test uçuşu sırasında bir ağaca takıldı.

İHA'yı kendi imkanlarıyla kurtaramayan öğrenciler, daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze Grup Amirliği ekipleri, sepetli araçla Gebze Teknik Üniversitesine geldi.

İtfaiye ekipleri, ağaca takılı kalan insansız hava aracını kurtararak, öğrencilere teslim etti.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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