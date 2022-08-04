Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin tasarladığı insansız hava aracı, test uçuşu sırasında bir ağaca takıldı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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