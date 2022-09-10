Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.09.2022 01:05

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muallimköy Mahallesi Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprü Kavşağında ilerleyen H.Y. idaresindeki 35 BBB 644 plakalı tır, B.Ç. yönetimindeki 34 FJE 437 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü B.Ç. ve yolcu G.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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