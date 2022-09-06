Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı

06.09.2022 19:14
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın devrilmesi neticesinde seyir halinde olan servis aracı kazaya karıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın devrilmesi neticesinde seyir halinde olan servis aracı kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yol bir saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Kaza, Gebze ilçesi D-100 Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celil Y. idaresindeki 04 AAK 295 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. O esnada seyir halinde olan Dursun Y. idaresindeki 41 P 9842 plakalı servis aracı da duramayarak tıra çarptı, ardından da orta refüje girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tırda ve servis aracında bulunan toplam 5 yaralıya müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa alınarak çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiğe 1 saat boyunca kapatıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı Kocaeli'de minibüsle çarpışan tır devrildi, D-100'ün Ankara istikameti ulaşıma kapandı Kocaeli'de minibüsle çarpışan tır devrildi, D-100'ün Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Ankara, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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