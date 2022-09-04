Kaza,Mevlana Mahallesi Yeni Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezaket G. idaresindeki 41 YH 194 plakalı Volkswagen marka otomobil virajı alamayınca ters istikamete doğru takla atıp yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken kimsenin burnu dahi kanamadı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazadan dolayı bir süreliğine yavaşlayan trafik, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yan yatan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika

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