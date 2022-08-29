Güpegündüz cadde ortasında dehşeti yaşadılar - Son Dakika
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Güpegündüz cadde ortasında dehşeti yaşadılar

29.08.2022 11:34

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs ile tütün dükkanı işletmecisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, bir kadın ve dükkan işletmecisi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs ile tütün dükkanı işletmecisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, bir kadın ve dükkan işletmecisi ağır yaralandı.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tütün dükkanında yabancı uyruklu bir şahıs ile dükkan işletmecisi Murat T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine yabancı uyruklu şahıs yanında getirdiği ekmek bıçağı ile B.A. isimli yabancı uyruklu kadını yaralarken, Murat T.'nin ise boğazını kesti. Olayı görenler yabancı uyruklu şahsı etkisiz hale getirirken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahsı gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Ankara, Gebze, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güpegündüz cadde ortasında dehşeti yaşadılar - Son Dakika

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